Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на среду

В среду, 14 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода, возможен небольшой снег. С утра термометры покажут -11 градусов, днем воздух прогреется до -9, однако к ночи похолодает до -10.

Синоптики также обещают южный ветер до 2 м/с.