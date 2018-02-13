Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на среду

В среду, 14 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода, возможен небольшой снег. С утра термометры покажут -11 градусов, днем воздух прогреется до -9, однако к ночи похолодает до -10.
Синоптики также обещают южный ветер до 2 м/с.
Алексей Иванович Авдышев (1928–1997) в 1950 году был призван на службу в Советскую армию. Служил сначала в Заполярье, а затем — в Карелии. Этот период жизни связал Алексея Ивановича с Карелией навсегда. Своими акварелями художник сумел выразить и неповторимую красоту любимого Заонежья, и редкое обаяние памятников деревянного зодчества, и тихую поэзию северных деревень.