Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на среду

В среду 24 января морозы начнут отступать. По прогнозам синоптиков, утром термометр покажет -10 градусов по Цельсию. К полудню воздух прогреется до -7. В середине дня пасмурное небо прояснится, ненадолго покажется солнце.

Весь день будет ветрено. Порывы южного ветра будут достигать 12-14 метров в секунду.

Тамара Юфа. Ладвинский пейзаж. 1964. Бумага, гуашь, тушь. МИИ РК «Орнамент есть мысль», – сказал Осип Мандельштам. Орнамент Тамары Григорьевны Юфа есть мысль о нашем северном крае, о его прошлом и настоящем. И как хороши эти ладвинские избы, будто плывущие в хороводе вокруг реки, вдоль сказочных валунов.

«Арт-прогноз» – это совместный проект «Республики» и Музея ИЗО Карелии. Теперь прогнозы погоды мы иллюстрируем картинами из фондов музея. В качестве бонуса – краткая история полотна или пара слов о художнике.

