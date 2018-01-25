Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на пятницу

Столицу Карелии ждет пасмурное небо и плюсовая температура. «Республика» и музей ИЗО представляют арт-прогноз.

В пятницу, 26 января, в Петрозаводске весь день будет пасмурно. Утром термометры покажут +3 градуса, к вечеру похолодает до +1 градуса по Цельсию. Синоптики обещают юго-западный ветер до 7,7 м/с.

Авдышев А.И. Северный мотив. 1957. Бумага, линогравюра цветная

Искусство гравюры – это трудное дело. Нужны острый глаз художника и сильная рука. Алексей Иванович Авдышев (1928–1997) был настоящим мастером графической техники. Ее лаконичными средствами он умел выразить неповторимую красоту любимого северного края.

 

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