Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на пятницу

В пятницу, 26 января, в Петрозаводске весь день будет пасмурно. Утром термометры покажут +3 градуса, к вечеру похолодает до +1 градуса по Цельсию. Синоптики обещают юго-западный ветер до 7,7 м/с.

Авдышев А.И. Северный мотив. 1957. Бумага, линогравюра цветная Искусство гравюры – это трудное дело. Нужны острый глаз художника и сильная рука. Алексей Иванович Авдышев (1928–1997) был настоящим мастером графической техники. Ее лаконичными средствами он умел выразить неповторимую красоту любимого северного края.