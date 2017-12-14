Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на пятницу

15 декабря в Петрозаводске весь день будет идти снег. Утром синоптики обещают –3 градуса по Цельсию. К полудню столбики термометров поднимутся до 0. Вечером температура не изменится. Ближе к ночи потеплеет до 1 градуса по Цельсию.
Ветер юго-восточного направления от 3 до 5 метров в секунду.
К сожалению, многие картины В.Н.Попова погибли в годы войны. В Музее изобразительных искусств работы мастера представлены в постоянной экспозиции и среди них прекрасный портрет застенчиво улыбающейся девчушки.