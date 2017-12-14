Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на пятницу

15 декабря в Петрозаводске весь день будет идти снег. Утром синоптики обещают –3 градуса по Цельсию. К полудню столбики термометров поднимутся до 0. Вечером температура не изменится. Ближе к ночи потеплеет до 1 градуса по Цельсию.

Ветер юго-восточного направления от 3 до 5 метров в секунду.

Вениамин Николаевич Попов с 1919 года постоянно живет в Петрозаводске и становится первым учителем для многих будущих известных карельских художников. Любимым детищем В.Н.Попова была студия изобразительного искусства, организованная в 1936 году при Доме народного творчества Петрозаводска, именно там учились И.В.Черных, К.Н.Осипова, С.Х.Юнтунен, К.Л.Буторов и другие художники, стоявшие у истоков образования в Карелии творческой организации Союза художников. К сожалению, многие картины В.Н.Попова погибли в годы войны. В Музее изобразительных искусств работы мастера представлены в постоянной экспозиции и среди них прекрасный портрет застенчиво улыбающейся девчушки.

«Арт-прогноз» – это совместный проект «Республики» и Музея ИЗО Карелии. Теперь прогнозы погоды мы иллюстрируем картинами из фондов музея. В качестве бонуса – краткая история полотна или пара слов о художнике.

