Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на понедельник

В понедельник, 12 февраля, в Петрозаводске потеплеет. По прогнозам синоптиков, утром термометр покажет -3 градуса по Цельсию. К вечеру мороз усилится до -5. Пасмурно и, как обещает прогноз, бесснежно..

Ветер в течение дня юго-восточный 3-4 метра в секунду. Порывы будут достигать 7 метров в секунду.