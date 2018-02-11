Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на понедельник

В понедельник, 12 февраля, в Петрозаводске потеплеет. По прогнозам синоптиков, утром термометр покажет -3 градуса по Цельсию. К вечеру мороз усилится до -5. Пасмурно и, как обещает прогноз, бесснежно..
Ветер в течение дня юго-восточный 3-4 метра в секунду. Порывы будут достигать 7 метров в секунду.
Тамара Юфа (1937 г. р.) — народный художник Карелии, самый известный живописец республики.
Сольвейг — героиня драматической поэмы Ибсена «Пер Гюнт», ставшая символом женской верности, которая не зависит от времени. Мрачные скалы и уходящий в даль бесконечный фьорд. Бесконечный, как тоска и ожидание Сольвейг. А на скале растет маленький и бледный цветок, такой же беззащитный, как и юная Сольвейг.