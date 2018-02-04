Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на понедельник

В первый день новой рабочей недели 5 февраля в Петрозаводске сохранится небольшой мороз и усилится ветер. По прогнозам синоптиков в течение дня температура воздуха составит -9-10 градусов по Цельсию. Посл обеда ненадолго выглянет солнце, возможен небольшой снегопад.
Весь день будет дуть сильный северный ветер. Его порывы будут достигать 16 метров в секунду.
Виктория Зорина. Зимний сон. Из триптиха «Колядовщики». 2007. Бумага, пастель, техника смешанная. МИИ РК
Виктория Зорина — член Союза художников России, участвует в различных российских и международных выставках. Творчество художника получило признание не только в России, но и в Финляндии, Норвегии, Франции, Германии. Она умеет видеть необычное в обычном. Темами ее работ иногда становятся удивительные невидимые глазу явления природы: как под снежным одеялом спят листочки и тихо прорастает росток новой жизни навстречу весне.