Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на понедельник

В первый день новой рабочей недели 5 февраля в Петрозаводске сохранится небольшой мороз и усилится ветер. По прогнозам синоптиков в течение дня температура воздуха составит -9-10 градусов по Цельсию. Посл обеда ненадолго выглянет солнце, возможен небольшой снегопад.

Весь день будет дуть сильный северный ветер. Его порывы будут достигать 16 метров в секунду.