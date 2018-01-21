Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на понедельник

Судя по прогнозам метеорологов, весь понедельник в Петрозаводске будет идти снег.

Температура в течение дня будет такая же, как в выходные — 10-11 градусов.

Ветер слабый два-три метра в секунду, разнонаправленный.

Суло Хейккиевича Юнтунена (1915-1980) называют лучшим пейзажистом Карелии. Побывав во всех уголках Карелии, он сохранил впечатления от нашей уникальной природы в своих природных ландшафтах и городских пейзажах, наполненных жизнью, движением, человеческим участием.



«Арт-прогноз» – это совместный проект «Республики» и Музея ИЗО Карелии. Теперь прогнозы погоды мы иллюстрируем картинами из фондов музея. В качестве бонуса – краткая история полотна или пара слов о художнике.

