Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на 15 января

В понедельник 15 января в Петрозаводске сохранится небольшой мороз. В течение дня, по прогнозам синоптиков, термометр будет показывать -5 градусов по Цельсию. Вечером похолодает до -7. Осадков не ожидается. После обеда ненадолго из-за туч покажется солнце.

В середине дня юго-западный ветер сменится южным. Скорость ветра составит 2-3 метра в секунду. Порывы будут достигать 6 метров в секунду.