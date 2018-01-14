Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на 15 января

В понедельник 15 января в Петрозаводске сохранится небольшой мороз. В течение дня, по прогнозам синоптиков, термометр будет показывать -5 градусов по Цельсию. Вечером похолодает до -7. Осадков не ожидается. После обеда ненадолго из-за туч покажется солнце.
В середине дня юго-западный ветер сменится южным. Скорость ветра составит 2-3 метра в секунду. Порывы будут достигать 6 метров в секунду.
Валентина Михайловна Авдышева (1931-1975) родилась в Омской области, училась в Ленинграде. Карелию узнала в 1951 году и полюбила навсегда. Петрозаводск стал «героем» ее пейзажей. На улице Куйбышева Валентина Михайловна прожила много лет.