Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на понедельник

В понедельник, 12 марта, в Петрозаводске обещают пасмурную погоду, вечером возможен небольшой снег. Температура воздуха утром -2 градуса, днем воздух прогреется до нуля. К вечеру термометры покажут -3 градуса по Цельсию.

Синоптики обещают юго-западный и южный ветер до 3 м/с.

Дмитрий Степанович Поленков родился в 1940 году и уже более 40 лет живет в Карелии. Любое время года кажется ему прекрасным. В своих работах художник обращается к окружающей человека хрупкой и трогательной красоте. Предпочитая ровное рассеянное освещение, художник любит писать укромные уголки природы, особенно когда в пасмурные дни или в сумерки появляются удивительные полутона и мягкие оттенки. Зимний пейзаж в работе художника «Академическая дача» полон спокойствия и гармонии.