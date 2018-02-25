Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на понедельник

Похолодание продолжится и ветер усилится в столице Карелии 26 февраля. «Республика» и Музей ИЗО представляют арт-прогноз погоды.

Зорина Зимний сон

Виктория Зорина. Зимний сон. Из триптиха "Колядовщики". 2007. Бумага, пастель, техника смешанная. МИИ РК

В первый день новой рабочей недели 26 февраля в Петрозаводске усилится мороз от -12 утром до -17 вечером.Забегая вперед отметим, что во вторник синоптики предрекают до 23 градусов мороза. Небо будет затянуто тучами, снег.

Весь день будет дуть неприятный северо-восточный ветер 5-6 метром в секунду. Его порывы будут достигать 13 метров в секунду.

Виктория Зорина. «Зимний сон». Из триптиха «Колядовщики». 2007. Бумага, пастель, техника смешанная. МИИ РК

Виктория Зорина — член Союза художников России, участвует в различных российских и международных выставках. Творчество художника получило признание не только в России, но и в Финляндии, Норвегии, Франции, Германии. Она умеет видеть необычное в обычном. Темами ее работ иногда становятся удивительные невидимые глазу явления природы: как под снежным одеялом спят листочки и тихо прорастает росток новой жизни навстречу весне.

 

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