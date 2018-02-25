Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на понедельник

В первый день новой рабочей недели 26 февраля в Петрозаводске усилится мороз от -12 утром до -17 вечером.Забегая вперед отметим, что во вторник синоптики предрекают до 23 градусов мороза. Небо будет затянуто тучами, снег.
Весь день будет дуть неприятный северо-восточный ветер 5-6 метром в секунду. Его порывы будут достигать 13 метров в секунду.
Виктория Зорина. «Зимний сон». Из триптиха «Колядовщики». 2007. Бумага, пастель, техника смешанная. МИИ РК
Виктория Зорина — член Союза художников России, участвует в различных российских и международных выставках. Творчество художника получило признание не только в России, но и в Финляндии, Норвегии, Франции, Германии. Она умеет видеть необычное в обычном. Темами ее работ иногда становятся удивительные невидимые глазу явления природы: как под снежным одеялом спят листочки и тихо прорастает росток новой жизни навстречу весне.