Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на понедельник

В первый день новой рабочей недели 26 февраля в Петрозаводске усилится мороз от -12 утром до -17 вечером.Забегая вперед отметим, что во вторник синоптики предрекают до 23 градусов мороза. Небо будет затянуто тучами, снег.

Весь день будет дуть неприятный северо-восточный ветер 5-6 метром в секунду. Его порывы будут достигать 13 метров в секунду.