Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на понедельник

В понедельник 19 февраля в Петрозаводске сохраниться умеренно морозная погода. По прогнозам синоптиков с утра и до вечера столбик термометра задержится на отметке -8 градусов по Цельсию. К концу дня мороз усилится до -10. В первой половине дня ожидается снегопад.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 3 метра в секунду. Его порывы будут достигать 8-9 метров.

Дмитрий Степанович Поленков родился в 1940 году и уже более 40 лет живет в Карелии. Любое время года кажется ему прекрасным. В своих работах художник обращается к окружающей человека хрупкой и трогательной красоте. Предпочитая ровное рассеянное освещение, художник любит писать укромные уголки природы, особенно когда в пасмурные дни или в сумерки появляются удивительные полутона и мягкие оттенки. Зимний пейзаж в работе художника «Академическая дача» полон спокойствия и гармонии.