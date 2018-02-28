Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

В первый весенний четверг, 1 марта, в столице Карелии будет ясно. По прогнозам синоптиков солнце будет светить весь день. Немного отступит мороз: утром термометр покажет -18 градусов по Цельсию, после обеда потеплеет до -11. Вечером столбик термометра опустится до -13.

Западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду. Его порывы достигнут 7 метров в секунду.



Тамашевич Лариса Петровна — современный петербургский художник, педагог, преподает живопись в Государственном университете технологии и дизайна. Картина поступила в дар от автора после выставки «Петербургские встречи» в Музее изобразительных искусств Карелии, организованной Санкт-Петербургским Творческим Союзом художников.[/efspanel-content]

«Арт-прогноз» – это совместный проект «Республики» и Музея ИЗО Карелии. Теперь прогноз погоды мы иллюстрируем картинами из фондов музея. В качестве бонуса – краткая история полотна или пара слов о художнике.

