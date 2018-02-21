Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

Завтра в столице Карелии ожидаются переменная облачность и небольшой снег. Утренние -15 градусов днем превратятся в 12 градусов мороза. К ночи вновь похолодает: до -16. Западный ветер будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду.

Осмо Павлович Бородкин (1913 — 1949) – карел, родившийся в местах, где Элиас Леннрот путешествовал и записывал древние руны. Иллюстрации «Калевалы» Осмо Бородкина притягательны своим истинно национальным колоритом, который был знаком художнику с детства: родные карельские пейзажи, близкие сердцу типажи героев, орнаменты народных карельских вышивок.