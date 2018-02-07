Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

Мороз отступит в четверг, 8 февраля, в Петрозаводске. По прогнозам синоптиков, утром термометр покажет -6 градусов по Цельсию, после обеда потеплеет до -4. К вечеру столбик термометра опустится до отметки -7.
В течение всего дня возможны небольшие снегопады. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду. Его порывы будут достигать 10 метров в секунду.
Валентина Авдышева. «Улица Куйбышева». 1961 год. Холст, масло. МИИ РК
Валентина Михайловна Авдышева (1931 — 1975) родилась в Омской области, училась в Ленинграде. Карелию узнала в 1951 году и полюбила навсегда. Петрозаводск стал героем ее пейзажей. На улице Куйбышева Валентина Михайловна прожила много лет.