Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

Завтра в столице Карелии значительно потеплеет. «Республика» и Музей ИЗО представляют арт-прогноз погоды.

Валентина Авдышева. Улица Куйбышева

Валентина Авдышева. Улица Куйбышева. 1961 год. Холст, масло. МИИ РК

Мороз отступит в четверг, 8 февраля, в Петрозаводске. По прогнозам синоптиков, утром термометр покажет -6 градусов по Цельсию, после обеда потеплеет до -4. К вечеру столбик термометра опустится до отметки -7.

В течение всего дня возможны небольшие снегопады. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду. Его порывы будут достигать 10 метров в секунду.

Валентина Авдышева. «Улица Куйбышева». 1961 год. Холст, масло. МИИ РК

Валентина Михайловна Авдышева (1931 — 1975) родилась в Омской области, училась в Ленинграде. Карелию узнала в 1951 году и полюбила навсегда. Петрозаводск стал героем ее пейзажей. На улице Куйбышева Валентина Михайловна прожила много лет.

 

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