Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

Мороз отступит в четверг, 8 февраля, в Петрозаводске. По прогнозам синоптиков, утром термометр покажет -6 градусов по Цельсию, после обеда потеплеет до -4. К вечеру столбик термометра опустится до отметки -7.

В течение всего дня возможны небольшие снегопады. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду. Его порывы будут достигать 10 метров в секунду.