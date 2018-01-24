Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

В четверг, 25 января, в Петрозаводске потеплеет. Утром столбики термометров остановятся на отметке -5, днем температура воздуха поднимется до +3. Тепло будет и ночью.
Весь день будет идти снег. Ветер южных направлений, 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать.
Борис Николаевич Поморцев (род.1932) – известный карельский художник-пейзажист . После окончания Иркутского военного авиационно-технического училища Борис Поморцев прибыл в Карелию и служил в гарнизоне «Бесовец», но недолго – художник в нем победил авиационного техника.