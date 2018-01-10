Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

В четверг, 11 декабря в Петрозаводске сохранится морозная погода. Столбики термометров утром покажут -7, к вечеру опустятся до -9. Весь день будет идти снег, прекратится только ночью.
Ветер северных направлений 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти.
Искусство гравюры – это трудное дело. Нужны острый глаз художника и сильная рука. Алексей Иванович Авдышев (1928–1997) был настоящим мастером графической техники. Ее лаконичными средствами он умел выразить неповторимую красоту любимого северного края.