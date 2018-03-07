Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

В четверг, 8 марта, в Петрозаводске ожидается небольшое потепление: столбики термометров утром остановятся на отметке -15. Днем температура воздуха до -10. Весь день будет пасмурно, осадков не ожидается.
Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится.
Колесников Степан Федорович (1879-1955) – русский художник, ученик Ильи Репина. Любимой темой художника Колесникова было состояние русской природы, виды русских деревень, небольшие бытовые истории. Революционные события 1917 года повлияли на дальнейшую судьбу художника. Он покидает Россию. Степан Колесников постоянно жил в Сербии, в Белграде.