Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

В четверг, 8 марта, в Петрозаводске ожидается небольшое потепление: столбики термометров утром остановятся на отметке -15. Днем температура воздуха до -10. Весь день будет пасмурно, осадков не ожидается.

Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится.