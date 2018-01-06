Завтра в Петрозаводске ожидается переменная область. Утром и днем выпадет небольшой снег. Западный и юго-западный ветер разгонятся до 15 метров в секунду. И похолодает: от -3 утром до -8 вечером.
Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на 7 января
В воскресенье карельскую столицу ожидают переменная область, снег и легкий морозец.
Чиненов Сергей Лазаревич (род. 1952 г.) и Чиненова Валентина Николаевна (род. 1951 г.) — известные графики, проиллюстрировали в соавторстве множество детских книг. Последние годы художники живут в псковской деревне. Там у них дом, огород, скотина… Обычная сельская жизнь. Вместе с Сергеем Лазаревичем и Валентиной Николаевной музей изобразительных искусств поздравляет читателей «Республики» с наступающим Рождеством Христовым.
«Арт-прогноз» – это совместный проект «Республики» и Музея ИЗО Карелии. Теперь прогнозы погоды мы иллюстрируем картинами из фондов музея. В качестве бонуса – краткая история полотна или пара слов о художнике.