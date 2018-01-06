Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на 7 января

Завтра в Петрозаводске ожидается переменная область. Утром и днем выпадет небольшой снег. Западный и юго-западный ветер разгонятся до 15 метров в секунду. И похолодает: от -3 утром до -8 вечером.

Чиненов Сергей Лазаревич (род. 1952 г.) и Чиненова Валентина Николаевна (род. 1951 г.) — известные графики, проиллюстрировали в соавторстве множество детских книг. Последние годы художники живут в псковской деревне. Там у них дом, огород, скотина… Обычная сельская жизнь. Вместе с Сергеем Лазаревичем и Валентиной Николаевной музей изобразительных искусств поздравляет читателей «Республики» с наступающим Рождеством Христовым.

