Синоптики обещают завтра в Петрозаводске пасмурную слякотную погоду со снегом и слабым юго-восточным ветром. Температура воздуха в течение суток около нуля градусов.
Арт-прогноз погоды в Петрозаводке на 4 января
В четверг в карельской столице продолжится оттепель, возможен небольшой снег.
Мюд Мариевич Мечев ( род. 1929 ) — российский художник- график, иллюстратор книг, пейзажист, настоящий путешественник, который в именно в своих путешествиях черпает и впечатления, и вдохновение, и бесчисленные наблюдения за природой , перенося их впоследствии на бумагу.
«Арт-прогноз» – это совместный проект «Республики» и Музея ИЗО Карелии. Теперь прогнозы погоды мы иллюстрируем картинами из фондов музея. В качестве бонуса – краткая история полотна или пара слов о художнике.