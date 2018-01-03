Арт-прогноз погоды в Петрозаводке на 4 января

В четверг в карельской столице продолжится оттепель, возможен небольшой снег.

Мечев М.М. Море, фиорд . 1958. Бумага, темпера.

Мечев М.М. Море, фиорд . 1958. Бумага, темпера.

Синоптики обещают завтра в Петрозаводске пасмурную слякотную погоду со снегом и слабым юго-восточным ветром. Температура воздуха в течение суток около нуля градусов.

Мюд Мариевич Мечев ( род. 1929 )  — российский художник- график,  иллюстратор  книг,  пейзажист,  настоящий путешественник, который в именно в своих путешествиях черпает  и впечатления, и вдохновение, и бесчисленные наблюдения за природой , перенося их впоследствии на бумагу.
«Арт-прогноз» – это совместный проект «Республики» и Музея ИЗО Карелии. Теперь прогнозы погоды мы иллюстрируем картинами из фондов музея. В качестве бонуса – краткая история полотна или пара слов о художнике.

 

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