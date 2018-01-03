Арт-прогноз погоды в Петрозаводке на 4 января

Синоптики обещают завтра в Петрозаводске пасмурную слякотную погоду со снегом и слабым юго-восточным ветром. Температура воздуха в течение суток около нуля градусов.

Мюд Мариевич Мечев ( род. 1929 ) — российский художник- график, иллюстратор книг, пейзажист, настоящий путешественник, который в именно в своих путешествиях черпает и впечатления, и вдохновение, и бесчисленные наблюдения за природой , перенося их впоследствии на бумагу.

