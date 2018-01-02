Арт-прогноз погоды в Петрозаводке на 3 января

Завтра в Петрозаводске ожидается пасмурная погода без прояснений. Будет снег. Ветер южных направлений разгонится до 4 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от +1 до -1 градуса.

Суло Хейккиевича Юнтунена (1915-1980) называют лучшим пейзажистом Карелии. Побывав во всех уголках Карелии, он сохранил впечатления от нашей уникальной природы в своих природных ландшафтах и городских пейзажах, наполненных жизнью, движением, человеческим участием.



«Арт-прогноз» – это совместный проект «Республики» и Музея ИЗО Карелии. Теперь прогнозы погоды мы иллюстрируем картинами из фондов музея. В качестве бонуса – краткая история полотна или пара слов о художнике.

