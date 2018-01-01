Арт-прогноз погоды в Петрозаводке на 2 января

Завтра в Петрозаводске ожидается пасмурная погода. Утренний снег днем и вечером превратится в моросящий дождь. Температура воздуха около +2 градусов. Ветер южных направлений будет дуть со скоростью от 1 до 3 метров в секунду.

Мюд Мариевич Мечев (род. 1929 ) — российский художник-график, иллюстратор книг, пейзажист, настоящий путешественник, который в именно в своих путешествиях черпает и впечатления, и вдохновение, и бесчисленные наблюдения за природой, перенося их впоследствии на бумагу.



«Арт-прогноз» – это совместный проект «Республики» и Музея ИЗО Карелии. Теперь прогнозы погоды мы иллюстрируем картинами из фондов музея. В качестве бонуса – краткая история полотна или пара слов о художнике.

