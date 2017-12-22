Арт-прогноз погоды на выходные

По прогнозам синоптиков в ближайшие выходные в столице Карелии ожидается настоящая зимняя погода. В субботу 23 ноября морозить будет под -5 градусов по Цельсию. После обеда пойдет снег. В течение дня ветер сменит направление с западного на юго-западное. Его порывы вырастут с 5 до 13 метров в секунду.

В воскресенье 24 ноября мороз будет крепчать. Утром термометр покажет -4 градуса по Цельсию, к вечеру похолодает до -6. Снегопад ожидается весь день. Ветер будет дуть с севера со скоростью 4-5 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.