Арт-прогноз погоды на выходные

По прогнозам синоптиков в ближайшие выходные в столице Карелии ожидается настоящая зимняя погода. В субботу 23 ноября морозить будет под -5 градусов по Цельсию. После обеда пойдет снег. В течение дня ветер сменит направление с западного на юго-западное. Его порывы вырастут с 5 до 13 метров в секунду.
В воскресенье 24 ноября мороз будет крепчать. Утром термометр покажет -4 градуса по Цельсию, к вечеру похолодает до -6. Снегопад ожидается весь день. Ветер будет дуть с севера со скоростью 4-5 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.
Осмо Бородкин. Похищение Кюллики. 1948. Бумага, тушь, акварель
Осмо Павлович Бородкин (1913-1949 гг.) – карел, родившийся в местах, где Элиас Леннрот путешествовал и записывал древние руны. Иллюстрации «Калевалы» Осмо Бородкина притягательны своим истинно национальным колоритом, который был знаком художнику с детства: родные карельские пейзажи, близкие сердцу типажи героев, орнаменты народных карельских вышивок.