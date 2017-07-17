С середины июля поезда дальнего следования будут останавливаться в Эссойле, пишет пресс-служба Октябрьской железной дороги. Новую остановку организовали по просьбам жителей Карелии, время стоянки составит одну минуту.

Расписание остановок:

№ 680/679 Петрозаводск – Костомукша с 17 июля по дням курсирования, стоянка на станции Эссойла 21:10–21:11;

№ 680/679 Костомукша – Петрозаводск с 18 июля по дням курсирования, стоянка на станции Эссойла 05:35–05:36;

№ 682 Петрозаводск – Суоярви-1 с 14 июля по дням курсирования, стоянка на станции Эссойла 21:10–21:11;

№ 681 Суоярви-1 – Петрозаводск с 17 июля по дням курсирования, стоянка на станции Эссойла 07:12–07:13.