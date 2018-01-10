Подрядчик устранил замечания по дороге в Вяртсиля за три дня

Состояние дороги, ведущей к пропускному пункту в Вяртсиля на границе с Финляндией, проверил руководитель Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Дмитрий Кондрашин. Выездное совещание с руководством Упрдор «Кола» состоялось 10 января.

— В праздничные дни поступило много жалоб в адрес главы Карелии и правительства республики на состояние подъездной дороги к МАПП «Вяртсиля». Неровные участки дороги в местах, где меняли трубы, вызывали нарекания, — рассказал Дмитрий Кондрашин.

В праздничные дни движение по этой дороге особо интенсивное. К потоку пересекающих границу прибавляются и туристы, которые едут в горный парк «Рускеала».

Напомним, в апреле прошлого года дорога перешла в федеральную собственность, а уже осенью начали капитальный ремонт участка трассы с 0-го по 16-й километр. Работы проводит Упрдор «Кола», а подрядчиком выступает компания «ВАД».

— Наша цель — максимально быстро привести эту дорогу в нормативное состояние, — заявил главный инженер Упрдор «Кола» Дмитрий Джос. — Чтобы с приходом строительного сезона мы могли спокойно заниматься дорожным покрытием, нам сейчас нужно заменить все водопропускные трубы и перенести коммуникации.

Сегодня дорожники заменили 28 железобетонных труб на стеклопластиковые. На участках работ сняли асфальт и заменили его гравийным покрытием. 2 и 3 января здесь наблюдали нетипичную погоду: плюсовые температуры и дождь. Из-за этого гравий размок, и под колесами многочисленного транспорта образовались ямы. Если по ГОСТам на устранение таких дефектов подрядчику дается десять дней, то в этом случае компания «ВАД» исправила положение на третий день.

— То есть критичной ситуации здесь в принципе не было, — заявил Дмитрий Джос.

Главный инженер Упрдор «Кола» отметил, что уже в мае планируют полностью снять старый асфальт на этом участке дороги и приступить к строительству нового дорожного покрытия.

— Мы планируем в 2018 году полностью закончить этот участок и начать следующий — с 16-го по 29-й километр, сказал Дмитрий Джос.