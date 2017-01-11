Поддельный алкоголь может проникнуть в Карелию из Московской области

В Коломенском районе обнаружили завод, производивший нелегальное спиртное. На производстве изъяли полторы тысячи литров алкоголя и около 500 тысяч поддельных федеральных марок.

Государственный контрольный комитет предупредил предпринимателей и жителей Карелии о том, что на алкогольном рынке республики может появиться нелегальная продукция из Московской области. Особо осторожными призывают быть с алкоголем, оклеенным марками образца 2012 года.

Предупреждение связано с тем, что 4 января комиссия Росалкогольрегулирования и МВД обнаружила подпольное производство алкоголя в деревне Непецино Коломенского района Московской области. На заводе была оборудована автоматическая и ручная линии розлива.

В ходе проверки изъяли полторы тысячи литров спиртного и около 500 тысяч поддельных федеральных марок.

Фото: пресс-служба Росалкогольрегулирования
Фото: пресс-служба Росалкогольрегулирования
Фото: пресс-служба Росалкогольрегулирования
Фото: пресс-служба Росалкогольрегулирования
Фото: пресс-служба Росалкогольрегулирования

 

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