Подарки для города

Программа рабочей поездки делегации правительства Карелии в Сортавалу была по-предновогоднему праздничной. Поздравление с рождением 7-тысячного ребенка в Карелии в этом году, открытие нового здания Сортавальской поликлиники и запуск самого большого в Северном Приладожье физкультурно-оздоровительного комплекса.

Семья Палагиных встречала Александра Худилайнена в местном ЗАГСе. Руслан и Наталья стали родителями уже третьей дочери. Маленькая Александра Палагина всю торжественную церемонию проспала на руках матери. Первый документ в жизни маленькой Саши родителям вручил глава Карелии.

Следующий пункт программы — открытие нового корпуса Сортавальской районной больницы. Здание ЦРБ — многострадальное. Строительство началось еще в 80-е годы, но в начале 90-х все корпуса новой больницы были законсервированы из-за нехватки финансирования.

Основное здание больницы достроить удалось только в 2006 году, а сейчас дошла очередь и до корпуса, где расположилась поликлиника.

Основные средства на достройку дал республиканский бюджет — почти 100 миллионов рублей. Деньги нашли благодаря приближающемуся столетию республики и разработанной федеральной целевой программе.

Выступая перед собравшимися на открытии нового корпуса, Александра Худилайнен сообщил, что, несмотря на трудности, республика продолжает делать все, чтобы социальная сфера продолжала развитие.

Глава Карелии Александр Худилайнен За последние 12 лет, как бы ни ругали здравоохранение, продолжительность жизни выросла на 8,5 лет.

По сценарию, который написали организаторы церемонии, символический ключ от нового здания главврачу больницы должен был вручать Александр Худилайнен, однако эту роль глава Карелии отвел победительнице конкурса Снегурочек Даше Ивковой.

Затем главный врач больницы Наталья Григорьева провела для гостей экскурсию. Помощь в оснащении поликлиники оказал Банк ВТБ, который выделил около 10 миллионов рублей покупку нового оборудования в рамках соглашения о сотрудничестве с республикой. В поликлинике появились несколько современных стоматологических кабинетов и специальная ЛОР-установка, которой нет даже в Республиканской больнице. Теперь врачи поликлиники вовсю осваивают новую технику.

Завершение строительства поликлиники стало долгожданным праздником для больничного стационара, расположенного в соседнем корпусе (чтобы туда пройти, даже не надо выходить на улицу). В освободившихся от поликлиники помещениях сделают ремонт и расширят места для приема пациентов.

Новый корпус привлек и совсем уж необычных гостей. Пользователи соцсетей сфотографировали лису, которая вышла к новому зданию из леса.

Еще один подарок для Сортавалы подоспел к Новому году от «Газпрома». Физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный по программе «Газпром — детям», стал самым большим в Севером Приладожье. Этот комплекс стал вторым из трех комплексов, которые появятся в Карелии. Первый ФОК летом этого года открыли в Петрозаводске, а третий появится в начале будущего года в Питкяранте. Стоимость каждого комплекса составляет 550 миллионов рублей.

До этого самым близким к Сортавале был бассейн в 80 км от города, в финском городе Китеэ. Теперь, чтобы поплавать зимой, жителям города не нужно делать визу, а любители командных видов спорта получили отличный зал.

В огромном комплексе разместился зал для мини-футбола, который может трансформироваться в площадку для волейбола, баскетбола и других видов спорта. Есть в комплексе и большой 25-метровый бассейн на шесть дорожек.

Помимо двух больших залов в комплексе есть несколько поменьше: тренажерный зал и помещение для занятий аэробикой.

— Этот зал шикарен. И ребятам интересно, и тренерам. Хороший стимул для того, чтобы не говорить, что мы идем «вопреки», а мы идем уже «за», — рассказал Артемий Евсеев, директор Сортавальской спортивной школы.

Совсем недавно в Сортавале открыли трамплин для лыжников, есть специальный бассейн для занятий греблей и стадион, правда под открытым небом, для конькобежцев.

— Уверен, что процент вовлеченности детей в занятия спортом увеличится в разы. Это совершенно точно. В Сортавале было если не все, то многое, но бассейна не было, — рассказывает глава Сортавальского района Сергей Крупин, который одним из первых опробовал бассейн, приняв участие в заплыве на 50 метров.

Отдельно глава района отметил качество очистки воды. Итальянское оборудование, установленное в комплексе, делает плавание здесь вполне комфортным. «Тут даже можно глаза под водой открывать, вода совсем не хлорированная», — поделился своими впечатлениями Сергей Крупин.