Подаренные Москвой и Петербургом детские площадки приняты мэрией Петрозаводска

Завершилось строительство и благоустройство детских площадок, подаренных карельской столице правительством Москвы. Новые объекты появились во всех районах Петрозаводска. Их построили два основных подрядчика – ООО «Контрейд Карелия» и ООО «Мир — детям». Вскоре после приемки игровые комплексы передадут на баланс мэрии столицы Карелии.

На всех объектах положено безопасное резиновое покрытие, установлены современные игровые и оздоровительные комплексы для детей и подростков. Территории благоустроены, снабжены скамейками, освещены. На 20 объектов Москва потратила более 102 миллионов рублей. Накануне чиновники городской администрации приняли пять детских площадок, презентованных Петрозаводску правительством Санкт-Петербурга.

С подробным списком площадок можно ознакомиться на сайте мэрии Петрозаводска.