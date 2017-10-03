Почти полмиллиона рублей собрали добровольцы для голодающих коров в Пряже

Добровольцы перечислили больше 400 тысяч рублей для голодающих коров из АО «Пряжинское». Об этом сообщила корреспонденту «Республики» исполнительный директор фонда «Мельница» Катерина Ефремова.

Деньги прислали больше восьмисот человек. Они поступали не только из Карелии и других регионов, но и из Сербии, Италии, Прибалтики и даже Америки. Самое крупное пожертвование от физического лица — 15 тысяч рублей. Поставки комбикорма, купленного на пожертвования, будут продолжаться и завтра. Сейчас закупают высокопротеиновый комбикорм. Сбор средств закрыт, но средства продолжают поступать до сих пор.

Напомним, речь идет о стаде в 600 голов. Всех животных, возможно, сохранить не удастся, потому что коровы сильно истощены. Накануне для голодающих животных закупили 12 тонн комбикорма. Для этого общественница из Пряжи Екатерина Ефремова организовала сбор денег в соцсети.