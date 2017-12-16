Почти миллиард рублей дополнительно потратит Карелия на расселение аварийного жилья

Речь идет о расселении тех домов, которые были признаны аварийными до 2012 года, но не попали в действующую программу расселения. Москва на эти цели направляет 800 миллионов рублей, еще 131 миллион – выделяется из республиканской казны.

Карелия в декабре этого года получит 800 миллионов рублей из федерального центра на расселение домов, которые признали аварийными до 2012 года и которые не попали в нынешнюю программу расселения. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков во время своей рабочей поездки по северным районам республики.

Также для строительства нового жилья для этих переселенцев из бюджета республики будет выделен 131 миллион рублей. Таким образом, на 931 миллион рублей в 2018 году в Карелии планируется построить 141 дом.

 

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