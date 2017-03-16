Почти 150 миллионов направят муниципальным бюджетам Карелии на благоустройство

143,9 миллиона рублей направят муниципальным бюджетам Карелии на благоустройство. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства. Субсидии будут направлены из федерального и регионального бюджетов.

– Реализация соответствующих мероприятий предусмотрена в государственной программе Карелии «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы, – говорится в сообщении.

Деньги будут направлены, во-первых, на формирование современной городской среды, а во-вторых, на обустройство городских парков.