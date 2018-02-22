Почти 140 миллионов потратят на программу «Комфортная городская среда» в Карелии в этом году

Постановление правительства о распределении местным бюджетам субсидий на благоустройство по программе «Комфортная городская среда» подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Согласно документу, Петрозаводск получит из общей суммы почти 35 миллионов рублей. Далее в документе указаны суммы, которые получат районы. Так, Костомукша получит примерно 3,9 млн руб., Беломорский район — 5,9 млн руб., Калевальский — 5,8 млн руб., Кемский — 6,2 млн руб., Кондопожский — 5,9 млн руб., Лахденпохский — 1,9 млн руб., Лоухский — 7 млн руб., Медвежьегорский — 7,5 млн руб., Муезерский — 3,8 млн руб., Олонецкий — 8 млн руб., Питкярантский — 6,3 млн руб., Прионежский — 5 млн руб., Пряжинский — 4,4 млн руб., Пудожский — 7,5 млн руб., Сегежский — 8,2 млн руб., Сортавальский — 10,7 млн руб., Суоярвский — 6,3 млн руб.

Напомним, приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2017-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и муниципальных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в мэрию на конкурсной основе, во втором речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Победители определятся путем рейтингового народного голосования, к которому допустят всех жителей старше 14 лет. Все проекты, которые выберут жители, будут реализованы до 1 октября 2018 года.