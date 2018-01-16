Почта, Сампо и Петан

На чашку чая руководителей редакций основных СМИ нашей республики глава Карелии Артур Парфенчиков позвал впервые. Формат таких встреч задан давно – вступительное слово руководителя региона, краткий рассказ о результатах работы за последнее время той или иной газеты или телеканала и обсуждение актуальных вопросов.

Впрочем, скучным разговор высшей власти республики со СМИ не получился. Артур Парфенчиков склонен общаться вне протокола, поддерживая самые неожиданные темы. Например, журналистов удивило предложение главы доставлять журнал «Север» и газету «ТВР-Панорама» в районы на своей служебной машине. А еще руководитель региона хорошо понимает пишущую братию, потому что сам регулярно пишет посты в социальных сетях и может смело считаться если не журналистом, то блогером точно.

— «О светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом историки, а о светлом настоящем – журналисты», — процитировал Жарко Петана глава республики. — Словенский писатель нашел такое определение нашей с вами деятельности. Мысль дискуссионная, но интересная, позволю себе с ней согласиться. Действительно, главная ваша задача – объективно обращать внимание на те проблемы, которые у нас есть и тем самым содействовать их решению.

Итоги прошедшего года у СМИ разные. Гендиректор информагентства «Республика Карелия» Алексей Макаров рассказал о победе проекта сайта «Республика» «Сильные и красивые» в престижном конкурсе «Сезам», об освещении сентябрьских выборов, когда газета «Карелия» зашла буквально в каждый дом, и о запуске нового телеканала.

— Главное событие – это создание телеканала. Республика Карелия была одним из немногих регионов, где не было телеканала, где не занята 21-я кнопка в мультиплексе. И мы на минувшей неделе уже начали производство новостей, и, конечно, наша сверхзадача – создать телеканал, — отметил Алексей Макаров.

У главного редактора «ТВР-Панорамы» и одного из редакторов портала «Петрозаводск говорит» Максима Тихонова разговор пошел в другой тональности.

— Негосударственные СМИ, особенно печатные – это уходящая натура сегодня. Мы должны, во-первых, это осознать, во-вторых, какие-то государственные шаги в этом направлении сделать. Как любой бизнес, мы платим те же безумные тарифы за тепло, электроэнергию, которую мы тоже потребляем и в довольно больших объемах, и которая сегодня в два раза дороже, чем в соседних регионах, — заявил Максим Тихонов.

По его мнению, кроме тарифов, в медленном умирании негосударственных печатных СМИ виновна отвратительная работа «Почты России». Несмотря на то, что в цене подписки на газету стоимость услуг почты доходит до 70%, свое дело, по оценке редактора, они проваливают из раза в раз.

— Беря такие деньги на территории Карелии, «Почта России» не умеет работать, не хочет работать, саботирует работу, — заявил Максим Тихонов. — Примеров десятки и сотни. Нам звонят подписчики и говорят: где газета? Мы начинаем искать, выясняем, что почтовая машина сломалась, и они решили просто не везти газету в поселки.

Эти претензии главред «ТВР-Панорамы» сможет сегодня высказать на встрече с руководителем северо-западной «Почты России», на которую его позвал Артур Парфенчиков. Руководитель региона предложил все обсудить, не откладывая.

«Столица на Онего» в лице главного редактора Натальи Захарчук довольна первыми результатами работы в качестве официально зарегистрированного СМИ (самой «Столице исполнилось уже 15 лет). Генеральный директор ГТРК «Карелия» Лариса Жданова рассказала о подготовке крупных проектов и ежедневном освещении острых социальных тем.

Официальные встречи с главой Карелии редакторы продолжат. Поддержали руководители СМИ и идею восстановить рандеву «неформального формата» в Доме актера.