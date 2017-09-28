«Почта России» проводит акцию по поддержке печати

С 1 октября по 30 ноября «Почта России» проводит в отделениях по всей стране акцию «Читаем с почтой», направленную на поддержку периодической печати.

При покупке газет и журналов на сумму более 100 рублей клиент получит в подарок сборник кроссвордов, при покупке на сумму более 500 рублей – книгу на выбор из имеющихся в призовом фонде.

Цель акции – обеспечить людей качественной литературой и популяризировать чтение. Многие почтовые отделения расположены там, где нет газетных киосков и книжных магазинов.