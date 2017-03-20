Почта Финляндии будет развозить пиво по всей стране

Почта Финляндии расширяет спектр своих услуг и уже объявила, что будет доставлять прохладительные и слабоалкогольные напитки в магазины по всей стране.

Почтовики и пивоварня Sinebrychoff заключили договор, согласно которому служба доставки будет развозить прохладительные напитки пивоварни по всей Финляндии за исключением столичного региона, сообщает YLE.

Работники почты также будут разгружать напитки в некоторых магазинах, заботиться о вывозе пустой тары и о вторичном использовании банок и бутылок.

Почта уже объявила, что хочет продолжить расширять ассортимент услуг: вскоре почтальоны будут перевозить замороженную продукцию.