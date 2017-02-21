Победители шахматного турнира пенсионеров представят Карелию в Москве

Олончанка Юлия Полузанова и кондопожанин Владимир Нилов поборются за честь республики на III шахматном турнире пенсионеров России.

Пенсионеры Юлия Полузанова (Олонец) и Владимир Нилов (Кондопога) победили в региональном шахматном турнире и завоевали право участия в федеральном турнире. Посоревноваться в игре интеллектуалов в Петрозаводск на днях приехал 41 пенсионер из 17 районов Карелии.

Состав участников из года в год почти неизменен, при этом самому старшему среди мужчин в этом году исполнится 85 лет, среди женщин – 77. Турнир традиционно проводился по международной швейцарской системе –  участники сыграли по семь туров «быстрых шахмат».

Шахматный турнир пенсионеров

Шахматный турнир пенсионеров. Фото: пресс-служба Пенсионного фонда Карелии

В тройки лучших также вошли: у мужчин  Виктор Макаров из Медвежьегорска и Анатолий Плетнев из Пряжи. В личном зачете среди женщин второе место заняла кондопожанка  Екатерина Габричидзе, третье  — у Регины Великодворской из Петрозаводска. В командном зачете, как и в прошлом году, победу одержали представители Кондопоги, второе место завоевали пенсионеры из Олонца, третье —  шахматисты из столицы Карелии.

Шахматный турнир пенсионеров

Шахматный турнир пенсионеров. Фото: пресс-служба Пенсионного фонда Карелии

 

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