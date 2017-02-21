Победители шахматного турнира пенсионеров представят Карелию в Москве

Пенсионеры Юлия Полузанова (Олонец) и Владимир Нилов (Кондопога) победили в региональном шахматном турнире и завоевали право участия в федеральном турнире. Посоревноваться в игре интеллектуалов в Петрозаводск на днях приехал 41 пенсионер из 17 районов Карелии.

Состав участников из года в год почти неизменен, при этом самому старшему среди мужчин в этом году исполнится 85 лет, среди женщин – 77. Турнир традиционно проводился по международной швейцарской системе – участники сыграли по семь туров «быстрых шахмат».

В тройки лучших также вошли: у мужчин Виктор Макаров из Медвежьегорска и Анатолий Плетнев из Пряжи. В личном зачете среди женщин второе место заняла кондопожанка Екатерина Габричидзе, третье — у Регины Великодворской из Петрозаводска. В командном зачете, как и в прошлом году, победу одержали представители Кондопоги, второе место завоевали пенсионеры из Олонца, третье — шахматисты из столицы Карелии.