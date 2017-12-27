Победителей программы «Комфортная городская среда» в Петрозаводске выберут путем рейтингового голосования

На внеочередной сессии Петросовета депутаты изменили порядок выбора общественных территорий, которые благоустроят в 2018 году по программе «Комфортная городская среда». Если в 2017 году победителей выбирали на публичных слушаниях, то в следующем их определят путем рейтингового голосования, сообщает пресс-служба городского совета.

К голосованию будут допущены все жители карельской столицы старше 14 лет. Из списка им предстоит выбрать не больше трех территорий, затем специальная комиссия подсчитает число голосов и назовет победителей.

На благоустройство общественных территорий в Петрозаводске в 2018 году выделили около 12 миллионов рублей, еще 28 миллионов пойдут на благоустройство дворов. Глава города Ирина Мирошник добавила, что эти цифры могут измениться: в нынешнем году Петрозаводск эффективно освоил все деньги, и об этом знают руководители республики. Всего на реализацию программы Карелия получит около 160 миллионов, власти Петрозаводска рассчитывают, что столица получит не менее половины этой суммы.

За декабрь в администрацию города поступило 11 проектов по благоустройству общественных территорий. Заявки будут принимать до 25 января. Важно, что по новым правилам авторам не нужно подавать проектную документацию, ее составление возьмет на себя мэрия. От горожан требуется представить только эскизный проект.