В начале марта петрозаводчанин Михаил Тимофеев купил внедорожник Toyota Land Cruiser. Начал оформлять документы, поездил пару дней… Но на этом радость закончилась: шестого марта позвонил сосед и сказал, что припаркованную во дворе машину кто-то основательно пожевал.

— Я вышел, своими глазами все увидел, вызвал полицию, — рассказал Михаил. — Автомобиль был весь по кругу поцарапан, разодран пластик – зеркало, бампер, крыло, подкрылки и проводка просто выдраны.

В порче имущества заподозрили стаю бездомных собак, их видели во дворе рядом с машиной. Тем более под капотом внедорожника обнаружилась и виновница происшествия:

Собачьи стаи не в первый раз хозяйничают в районе дома № 21 по улице Древлянка: животные крупные, лают на прохожих, пугают детей. Михаил их тоже видел не раз, правда, не ожидал, что от зубов пострадает его собственная машина.

— Буквально недавно мне звонила девушка, рассказала, что даже обращалась по поводу собак в администрацию города, но реакции никакой не получила, — посетовал Михаил. – Собаки постоянно ходят вокруг, лают, гоняют котов. Их в стае 7-8 особей, все очень большие.

Вот такую хвостатую компанию, например, удалось заснять с балкона — загнали на дерево очередную кошку:

Бездомные собаки не в первый раз портят имущество петрозаводчан. Летом 2016-го в Сети появилось видео, на котором животные атакуют припаркованный автомобиль, причем, по словам хозяина, с его машиной такое происходило уже дважды. А в 2015-м другой горожанин за погрызенное авто отсудил у мэрии 80 тысяч.

Михаил, кстати, тоже решил пойти по этому пути: ущерб, нанесенный его внедорожнику, оценили в 661 тысячу, их мужчина надеется взыскать с горадминистрации. И это в принципе вполне реально, рассказала руководитель управления экологии Юлия Мизинкова. Но есть пара нюансов.

Во-первых, у мэрии есть действующий контракт на отлов безнадзорных животных с компанией «Автоспецтранс». А значит, и компенсацию в случае чего придется выплачивать не городским властям, а подрядчику. Во-вторых, в суде Михаилу придется доказать, что в деле замешаны именно бездомные животные.

— Это ведь могла сделать и хозяйская собака, и вообще не собака, — пояснила Мизинкова. – В прошлом году у нас было два подобных случая. В первом гражданин предоставил видеозапись, на которой видно, что машину повредили именно безнадзорные собаки, поэтому компенсацию ему выплатили. В другом случае у человека не было доказательств, и он фактически остался ни с чем.

Что касается жалоб горожан на собачьи стаи, их сейчас отрабатывает «Автоспецтранс»: в феврале компании передали все заявки, в том числе несколько – от жителей Древлянки.

Если верить графику на сайте подрядчика, до 19 марта отлов будут производить по 24 адресам, среди них несколько домов по улице Древлянка, на которой живет Михаил Тимофеев. И кто знает, может, среди отловленных будут и те собаки, которые покусились на внедорожник.