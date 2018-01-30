По поручению президента в Беломорске создадут музей Карельского фронта

Вопрос создания в Беломорске музея Карельского фронта обсудили под руководством Артура Парфенчикова на совещании в районной администрации 30 января. Экспозицию по истории самого протяженного фронта Великой Отечественной войны планируют разместить в здании штаба в Беломорске. Здесь в 1941-1944 годах располагалось командование Карельским фронтом. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина поступило в конце декабря прошлого года.

— Мы знаем, что Карельской фронт играл особую роль в годы войны. Был самым протяженным, был неким донором для остальных фронтов. Он был, наверное, самым стабильным, были участки госграницы, которые враг так и не смог перейти. Не случайно каждый год Парад Победы начинается с выноса штандарта Карельского фронта, — отметил Артур Парфенчиков, открывая совещание.

В здании штаба в Беломорске планируют восстановить военные интерьеры, кабинет командующего, создать постоянную интерактивную экспозицию. Но прежде всего необходимо подготовить проект ремонтно-восстановительных работ. Здание штаба заброшено и пустует с 2012 года. На совещании в Беломорске решили попробовать передать здание штаба из муниципальной собственности в федеральную: будущий музей должен иметь всероссийский статус.