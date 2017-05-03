«По аварийному жилью мне пишите»

Состояние карельских дорог, нелегальные свалки, помощь людям с ограниченными возможностями, благоустройство, расселение аварийного жилья и капитальный ремонт неаварийного – обо всем этом успели поговорить активисты регионального отделения «Народного фронта» на вчерашней встрече с Артуром Парфенчиковым. Со стороны республиканских властей в дискуссии, кроме самого губернатора, участвовал его заместитель по региональной политике Владимир Любарский. Общественников было гораздо больше: сопредседатели отделения Анна Лопаткина, Илья Косенков и Наталья Вавилова, врио главы исполкома Екатерина Волкова, координаторы проектов Владимир Кванин, Владимир Матросов и Виталий Федотов.

Каждый пришедший на встречу член ОНФ рассказал Парфенчикову об одном или нескольких проектах, реализуемых общественниками в республике. Так, директор музея ИЗО Наталья Вавилова раскрыла суть стартовавшего в марте проекта «Народная оценка качества».

По словам общественницы, главная его цель – улучшение системы независимой оценки качества, к которой предъявляется немало претензий. Для этого в ОНФ хотят выработать механизм, позволяющий простым россиянам влиять на работу организаций в социальной сфере.

Вавилова подчеркнула, что проект не стоит считать альтернативой существующей системе:

Сейчас завершается разработка сайта, на базе которого будет происходить оценка качества социальных услуг. В ближайшем будущем каждое мнение участников проекта будет попадать на портал, где появится список неблагонадежных организаций.

Между тем активисты ОНФ провели пилотный опрос в Карелии. Оценки, которые жители республики выставляли детским садам и больницам, фиксировались пока на бумаге. Наталья Вавилова отмечает, что благодаря этому уже удалось выявить две главные проблемы, связанные с работой соцучреждений в районах Карелии: люди жаловались на физическое состояние зданий, в которых расположены амбулатории и детские сады, и на нехватку врачей-специалистов.

Анна Лопаткина рассказала об участии карельских общественников в приоритетной программе «Комфортная городская среда». По ее словам, эксперты ОНФ вошли в комиссии, отбирающие проекты благоустройства в нескольких населенных пунктах республики.

Эксперты передают в штаб фронта информацию о проблемных эпизодах, связанных с реализацией программы. Один из них произошел недавно в Кондопоге:

На такие инциденты в ОНФ стараются реагировать максимально оперативно. В этом случае общественники, горожане и местная власть нашли компромиссное решение: жильцы семи домов получат приоритет на участие в программе следующего года.

Вторую часть своего выступления Лопаткина посвятила более проблемной теме – расселению аварийного жилья и капитальному ремонту. Недавно региональное отделение ОНФ участвовало в федеральном мониторинге качества домов, построенных по программе расселения аварийного фонда.

Эксперты посетили восемь адресов и составили на основе опроса жильцов предложения, адресованные региональной власти. Их сопредседатель фронта передала Артуру Парфенчикову во время встречи.

Врио главы республики поблагодарил общественников за помощь и попросил передавать аналогичные обращения ему или другим должностным лицам – в зависимости от масштаба проблемы.

Отдельное внимание при этом Парфенчиков попросил уделять именно программе расселения аварийного жилья:

Другой сопредседатель карельского отделения ОНФ, Илья Косенков, рассказал Артуру Парфенчикову о проекте «Снежный фронт». Его суть – в обеспечении нормальной жизни жителей северных регионов России, к которым относится и Карелия, в зимнее время.

Отдельный аспект проекта, которым занимаются карельские активисты, — создание и сохранение хоккейных коробок. По словам Косенкова, они в республике находятся не в лучшем состоянии: даже в Петрозаводске реально заниматься главным зимним видом спорта можно только в спортивном комплексе «Луми».

Сопредседатель ОНФ отметил, что общественники готовы своими силами брать шефство над отдельными хоккейными площадками, однако им нужна помощь властей. Совместными усилиями они смогут, например, создать площадку для массового катания рядом с «Луми» — нужно лишь волевое решение городской администрации.

Парфенчиков в ответ раскрыл секрет: республиканские власти обсуждают возможность строительства в Петрозаводске крытого конькобежного комплекса с дорожкой на 400 метров. Спортивный объект, по словам врио руководителя региона, может появиться рядом с Онежским озером, что позволит горожанам заниматься рядом с ним набирающим популярность катанием на скандинавских коньках (то есть кататься по льду озера).

Когда именно начнется строительство комплекса и сколько он будет стоить, пока неизвестно. В ближайшее время с соответствующей инициативой республиканские власти намерены обратиться в компанию «Газпром», известную своими спортивно-социальными программами.

Завершилась встреча власти и общественности тем, что Илья Косенков пригласил Артура Парфенчикова на детский турнир по хоккею, который стартует 8 мая в спортивном комплексе «Луми».