Плавать вместе

Первый брак в этом году заключили в петрозаводском ЗАГСе сегодня. Регистрация началась в 15.00.

Первой парой этого года стали крымчанин Владимир Саламатин и музыкант и известная карельская ведущая Дарья Скрябина.

Дарья родилась и выросла в Петрозаводске. Сейчас работает в Петрозаводском музыкальном колледже имени Раутио преподавателем. В этом году получила звание лауреата года в Карелии.

Владимир вырос в Крыму, где работал в судостроительной отрасли.

НА юге молодые и встретились — Дарья поехала в отпуск с сыном Елизаром, и если бы не он, то встречи могло и не быль.

— Елизар помог познакомиться, — поделилась Дарья. — Я сама по себе не очень контактный человек. — Помню тогда были волны, было опасно купаться, — рассказал Владимир. — А он подошел и говорит «Пойдем, подержишь меня на волнах», мы пошли, поплавали вместе, на волнах попрыгали. Он пошел, позвал маму, говорит, пойдем плавать, мы и тебя подержим. Потом меня пригласили на чай, посидели, поговорили, обменялись телефонами.

Четыре месяца Владимир и Дарья общались по телефону, потом Владимир решил перебраться в Карелию. В Петрозаводске он устроился на Онежский судостроительно-судоремонтный завод. В сентябре Владимир сделал Дарье предложение.

— Мы так долго к этому шли: то у меня дела — сдаем корабли, то у нее конкурсы или концерты, так что предложение сделал быстро, — рассказал Владимир. — Дома за бокальчиком вина, потом цветы, все в романтической обстановке.

Первой парой года молодые становиться не планировали. Решили, что свадьбу хотят зимой после каникул. Теперь собираются в отпуск — на турбазу на лыжах кататься.

— Мы очень любим спорт: коньки, лыжи, бассейн, ватрушки, — поделилась Дарья. — Накануне свадьбы мы ходили в баню и купались в снегу. А 1 января мы всей семьей ходили в бассейн. Вместе плавали.

В торжественной обстановке Дарья и Владимир обменялись кольцами и дали друг другу клятвы любви и верности.