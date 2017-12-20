Плату за воду на общедомовые нужды отменят для многих жителей Карелии

В Карелии отменят плату за воду на общедомовые нужды для тех домов, где нет точки водозабора в общих помещениях. Такое решение приняли члены рабочей группы под руководством министра строительства республики Олега Ермолаева, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Таким образом, разрешилась проблема большого количества домов, жильцы которых вынуждены были платить за воду на ОДН, хотя в подъездах нет технической возможности для водозабора (например, кранов для набора воды для мытья лестничных клеток).

— Наша задача – максимально защитить права и интересы граждан при практической реализации нового порядка взимания платы за общедомовые нужды, — пояснил это решение Олег Ермолаев. – Ведь зачастую, исправно оплачивая квитанцию за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и уборку подъездов, лестниц, жители обеспечивает уборщицу тёплой водой из своей квартиры. Население не должно платить дважды.

Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года. Чтобы механизм заработал, управляющим компаниям нужно составить акты об отсутствии возможности забора воды в общих помещениях многоквартирного дома.