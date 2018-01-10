Плата за лед

Зимой в Карелии традиционно растет уровень уличного травматизма. И если раньше люди, получая травму после падения на скользком тротуаре, не пытались взыскивать компенсацию за вред здоровью, то теперь таких прецедентов становится все больше. Так, например, недавно в Петрозаводский суд поступил иск от женщины, которая заработала двойной перелом ноги, упав на пешеходной дорожке недалеко от улицы Антонова. Она требует взыскать с виновника полмиллиона рублей.

Похожая ситуация произошла в прошлом году в Сегеже. Тогда местный житель отсудил у управляющей компании 300 тысяч рублей за тяжкую травму – трансцервикальный перелом правой бедренной кости.

Кто отвечает за нечищеные тротуары и что нужно сделать для получения компенсации вреда здоровью, «Республика» узнала у начальника управления горхозяйства и транспорта мэрии Андрея Бекелева и у адвоката Петрозаводской коллегии адвокатов Ирины Беляевой.

1

Снять место на фото и видео Первое, что должен сделать человек после падения, — зафиксировать место, где он получил травму. Желательно и на фото, и на видео: должно быть понятно, что падение произошло из-за некачественно убранного (или не убранного вовсе) снега и льда. Разумеется, когда человеку больно, он думает не об этом, однако юристы советуют не терять самообладание. Также, если место происшествия попадает в объектив уличных камер, принадлежащих компаниям «Ситилинк» и «Сампо», с их сайта необходимо скачать видео падения. Сделать это нужно заблаговременно, иначе можно не успеть: в архиве ролик хранится недолго.

2

Найти свидетелей После падения попросите прохожих о помощи и возьмите у них контактные данные. Их показания — весомый аргумент в суде. Им всего лишь нужно будет подтвердить, что упали именно вы, и именно потому, что было скользко — тротуар либо не убран, либо убран плохо.

3

Вызвать «скорую» Если поблизости нет людей, а двигаться самостоятельно вы не можете, вызывайте «скорую». Обязательно нужно проконтролировать, что врачи укажут в заключении. Необходимо, чтобы в нем были указаны все подробности: точное время и место падения (с привязкой к конкретным домам и прочим сооружениям), а также обстоятельства получения травмы. Главное, чтобы медики не написали в заключении, что вы получили бытовую травму. Это очень подорвет вашу доказательственную базу.

4

Сохранить справки и чеки Собирайте все медицинские справки, рецепты и чеки на купленные лекарства, которые вам рекомендовал доктор. Во-первых, это важные доказательства, а во-вторых, компенсацию за все дополнительные траты можно будет взыскать с виновника.

5

Узнать, кто виноват Чтобы подать иск, потерпевший должен узнать, кто отвечает за скользкий участок в пешеходной зоне. Это можно сделать в местной администрации. Вообще же, дороги и почти все прилегающие к ним тротуары в Петрозаводске убирает подрядчик «ТехРент». Это компания выиграла конкурс в 2016 году, и отвечать за уборку улиц она будет до середины 2019 года.

6

Учитывать место падения Есть и нюансы: если падение произошло во дворе дома, ответственное лицо — управляющая компания (или ТСЖ). А вот, например, за уборку парковки и пешеходных дорожек у магазина отвечает арендатор (или собственник), то есть владельцы торговой точки. Убирать от снега и посыпать противогололедными материалами прилегающую территорию их обязывают правила благоустройства, а также договор аренды.

7

Знать про «белые пятна» Стоит отметить, что в Петрозаводске есть так называемые «белые пятна» — это те места, которые не обслуживает вообще никто. В этом случае ответственное лицо — администрация города. И только она. В этом случае других ответчиков в суде быть не может.

8

Подать заявление в суд Юристы советуют указывать в исковом заявлении двух ответчиков — во-первых, того, кто обслуживает скользкий тротуар, а во-вторых, мэрию: именно она должна следить за качеством уборки. А кто именно является надлежащим ответчиком, определит суд.