«ПКС-Водоканал» откажется от использования жидкого хлора при очистке воды

Электролизную станцию на очистных сооружениях в столице Карелии планируют строить с 2017 по 2019 год. Об этом шел разговор на совещании с врио главы республики Артуром Парфенчиковым в «ПКС-Водоканал». Теперь нужно определиться с источниками финансирования. Сметная стоимость строительства — 83 миллиона рублей.

Станция нужна для того, чтобы исключить использование опасного жидкого хлора при очистке воды. Сейчас необходимый объем этого опасного химического вещества в сопровождении МЧС раз в неделю везут по городу.

Отметим, что проект «Чистая вода» реализуется в Петрозаводске уже несколько лет. Суммарный объем инвестиций по строительству и реконструкции водоочистных сооружений составил 1,2 миллиарда рублей, в проект по реконструкции канализационных очистных сооружений с учетом грантов вложено 700 миллионов.