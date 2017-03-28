ПКС: петрозаводчан пытаются обманом заставить поменять счетчики

Телефонный звонки или листовки, предупреждающие о необходимости срочно заменить или проверить приборы учета воды, носят рекламный характер. Об этом сегодня заявили в Петрозаводских коммунальных системах.

Как отметили в пресс-службе предприятия, официальным является только уведомление со стороны «ПКС-Водоканал». В этом случае на лицевой стороне квитанции печатается соответствующее объявление.

АО «ПКС-Водоканал» напоминает своим потребителям об окончании межповерочного интервала за месяц. Кроме этого, даты последней поверки указаны в технических паспортах и свидетельствах приборов учета. Таким образом, граждане могут вести контроль самостоятельно.

Зачастую листовки и объявления о необходимости замены счетчика стилизованы под официальные уведомления. Однако это является обычным рекламным ходом. Некоторые граждане попадаются на такую уловку. При этом переустановленные счетчики вообще не требуют замены. Они полностью соответствуют всем требованиям. Важно и то, что стоимость подобной услуги в разы превышает реальную.