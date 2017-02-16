Петрозаводску нужны инспекторы ДПС и участковые

УМВД по Петрозаводску осуществляет отбор кандидатов для приема на службу в органы внутренних дел на должности:

— инспекторов дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД;

— полицейских отдельного батальона патрульно-постовой службы,

— участковых уполномоченных полиции.

Профессионально-квалификационные требования для кандидатов: мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, прошедшие военную службу, годные по состоянию здоровья и своим морально-психологическим качествам для несения службы в органах внутренних дел.

Образование:

— на должность полицейского ОБППС — полное среднее образование;

— на должность инспектора ДПС — высшее или среднее профессиональное образование (техникум, колледж);

— для кандидатов на должность участкового уполномоченного полиции — высшее или среднее профессиональное образование.

Заработная плата:

— при приеме стажера по должности участкового уполномоченного полиции, инспектора ДПС, инспектора ППС — 18 000 рублей (без надбавки за работу в районе Крайнего Севера и приравненных к ним местностям). По окончании стажировки присваивается офицерское звание «младший лейтенант полиции». Заработная плата — от 30 000 рублей (без надбавки за работу в районе крайнего севера и приравненных к ним местностям);

— при приеме стажера по должности полицейского ППС – 13 000 рублей. По окончании стажировки присваивается звание «младший сержант полиции» — заработная плата от 23 000 рублей (без надбавки за работу в районах крайнего севера и приравненных к ним местностям).

Социальные гарантии: полный социальный пакет, служба в Вооруженных силах РФ засчитывается в стаж службы, возможность получение высшего (в том числе второго высшего) юридического образования в образовательных учреждениях системы МВД России (обучение осуществляется за счет средств системы МВД России), бесплатное форменное обмундирование, ежегодный отпуск (45 суток), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно один раз в год, медицинское и санаторно-курортное обслуживание.

По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров по адресам:

1. УМВД России по городу Петрозаводску: город Петрозаводск, Курганский проезд, дом 6, кабинеты 301, 327. Телефоны: 715-437, 739-334.

2. Отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД: город Петрозаводск, улица Ленинградская, дом 7, кабинеты 202, 203. Телефон 715-882.

3. Отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции: город Петрозаводск, улица Белинского, дом 1, кабинет 9. Телефон 563-124.

При себе иметь паспорт, военный билет, документ об образовании, характеризующие материалы.