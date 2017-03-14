Петрозаводский суд оставил в силе результаты набора в первые классы школы №48

Сегодня Петрозаводский горсуд рассмотрел иск горожанки Ирины Улькиной против школы № 48. Женщина пыталась добиться, чтобы результаты набора в первые классы признали недействительными.

Напомним, истица заявила, что в день записи у школы дежурили нанятые другими родителями охранники. Они якобы пропускали внутрь только тех, кто заранее записался в очередь в соцсети, игнорируя при этом живую очередь. Из-за этого, считает женщина, ее ребенку и не досталось места в первом классе.

Слушание дела проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала сама Улькина, поскольку на слушании могла прозвучать информация о ее частной жизни и факты, касающиеся несовершеннолетнего.

Рассмотрев доводы сторон, судья Наталья Малова отклонила иск Ирины Улькиной. Таким образом, результаты набора в первые классы 48-й школы остались в силе.