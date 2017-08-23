Петрозаводских маршрутчиков оштрафовали

Поводом стало несоблюдение ими интервала движения.

Две городские автотранспортные компании привлекли к административной ответственности за нарушение интервала движения автобусов по маршрутам № 2 и № 5 (ООО «АТП») и № 15 (ООО «Авто-Сити»). Такое решение вынес мировой суд Петрозаводска, сообщили в администрации столицы Карелии.

Каждую компанию оштрафовали на 10 тысяч рублей. В администрации отметили, что контролировать работу автотранспортных компаний будут еженедельно. В августе проведено три проверки, по итогам которых составлено шесть протоколов об административных нарушениях.

 

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    Это для них не деньги. Когда уже нормализуется автобусное движение, при том, что скоро единственный маршрут, который график соблюдает, закроют.