Петрозаводских маршрутчиков оштрафовали

Две городские автотранспортные компании привлекли к административной ответственности за нарушение интервала движения автобусов по маршрутам № 2 и № 5 (ООО «АТП») и № 15 (ООО «Авто-Сити»). Такое решение вынес мировой суд Петрозаводска, сообщили в администрации столицы Карелии.

Каждую компанию оштрафовали на 10 тысяч рублей. В администрации отметили, что контролировать работу автотранспортных компаний будут еженедельно. В августе проведено три проверки, по итогам которых составлено шесть протоколов об административных нарушениях.