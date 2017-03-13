Петрозаводск вошел в топ-10 лучших городов для путешествий с детьми

Петрозаводск отмечен в рейтинге лучших российских городов для путешествий с детьми в весенние школьные каникулы.

Помимо Москвы, возглавляющей рейтинг, в топ-10 оказались Сочи, Санкт-Петербург, Ярославль, Вологда, Кострома, Иркутск, Петрозаводск, Новосибирск и Калуга, сообщает пресс-служба сервиса поиска отелей RoomGuru.ru.

В этих городах бюджет отдыха составляет от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. В бюджет входит проживание в гостинице двух взрослых и ребенка, питание и посещение главных городских достопримечательностей.

Результаты основаны на данных бронирования мест для проживания с детьми в период с 25 по 31 марта этого года.

Среди зарубежных городов лидерами стали Прага, Таллин, Минск, Будапешт, Барселона, Вена, Рим, Баку, Загреб и Париж.