Петрозаводск вошел в десятку самых оптимистичных городов России

Петрозаводск признали одним из самых оптимистичных городов России. В исследовании, которое провел Финансовый университет при федеральном правительстве, карельская столица расположилась на девятом месте.

Авторы исследования спрашивали мнение респондентов о том, будет ли следующее поколение жить лучше нынешнего. Чем больше жителей того или иного города давали положительный ответ, тем выше он оказывался в рейтинге.

Самыми оптимистичными городами стали Новосибирск, Грозный и Нижневартовск. Хуже всего с видением будущего дела обстоят в Архангельске, Брянске и Чебоксарах.