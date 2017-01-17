Петрозаводск вошел в десятку самых оптимистичных городов России

Жители карельской столицы считают, что следующее поколение будет счастливее, чем они.

Петрозаводск признали одним из самых оптимистичных городов России. В исследовании, которое провел Финансовый университет при федеральном правительстве, карельская столица расположилась на девятом месте.

Авторы исследования спрашивали мнение респондентов о том, будет ли следующее поколение жить лучше нынешнего. Чем больше жителей того или иного города давали положительный ответ, тем выше он оказывался в рейтинге.

Самыми оптимистичными городами стали Новосибирск, Грозный и Нижневартовск. Хуже всего с видением будущего дела обстоят в Архангельске, Брянске и Чебоксарах.

 

Общество   /   
Абзац
  • kva

    Почему бы и нет, если согласиться с определением оптимиста, как человека, который уверен, что клопы пахнут коньяком, а не коньяк пахнет клопами…