Петрозаводск вошел в десятку популярных городов для отдыха с детьми в осенние каникулы

Петрозаводск вошел в топ-10 популярных городов для отдыха с детьми в осенние каникулы. Об этом сообщает сайт бронирования жилья Tvil.ru. Именно он и определил популярные для путешествий с детьми города на ближайшие школьные каникулы.

– Рейтинг составлен по данным бронирования отелей и апартаментов для проживания с детьми с 26 октября по 6 ноября 2017 года, – отмечает сайт бронирования.

Помимо карельской столицы в топ-10 вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Ялта, Анапа, Кисловодск, Великий Новгород и Тверь.

По данным Tvil.ru, в Петрозаводске бронируют проживание с детьми в дни школьных каникул в среднем на 2,5 ночи и платят 2,6 тысячи рублей в сутки. В Москве — на 4 ночей (3,4 тысячи рублей), в Сочи — на 5 ночей (3,1 тысячи рублей), а в Санкт-Петербурге — на 6 ночей (2,8 тысячи рублей).